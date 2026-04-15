Il 15 aprile 2026, è stato presentato un progetto fotografico che esplora l’isola di Capraia attraverso immagini che ritraggono le memorie locali, i paesaggi resistenti e i gesti quotidiani poco visibili. L’indagine si concentra sulle tracce del passato e sui luoghi che nel tempo hanno mantenuto la loro identità, offrendo uno sguardo diretto sulla realtà dell’isola e sulla sua natura.

Arezzo, 15 aprile 2026 – ed orizzonti elevati. Una mostra fotografica permanente per salvare un borgo Sabato 18 aprile 2026 alle ore 11,00, a Capraia, uno dei piccoli borghi nel comune di Talla, sarà inaugurato un progetto fotografico diffuso attraverso lo sguardo contemporaneo di una giovane fotografa, Alessia Milaneschi. La mostra permanente nasce dall’idea di Alessia la quale, nella sua tesi di laurea, ha raccontato attraverso la fotografia, la storia e le speranze di questo piccolo borgo dimenticato. La giovane di Capraia, laureata in fotografia alla Libera Accademia delle Arti di Firenz e spiega: “Si tratta di una mostra permanente di diciassette foto che sono state collocate all’intero del borgo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Capraia tra luci e ombre: un’indagine fotografica tra memorie raccolte, paesaggi resilienti, gesti invisibili

Notizie correlate

Tra memorie e paesaggi, Cuori 3 racconta l’Italia degli anni Settanta attraverso luoghi autentici e storie intime.La terza stagione di *Cuori*, in onda su Rai 1 dal 1° febbraio, ripropone un viaggio nell’Italia degli anni Settanta attraverso location autentiche e...

Dirigenti pubblici: riforma erariale tra luci e ombre a NapoliUn convegno per superare la amministrazione difensiva Il 27 febbraio a Napoli si terrà un convegno cruciale per i dirigenti pubblici: La...

Altri aggiornamenti

Capraia, l'isola green tornerà all'elettricità prodotta bruciando gasolio?L'isola più verde sarà alimentata (speriamo di no) con elettricità generata da una centrale a gasolio. L’isola di Capraia, nell'arcipelago Toscano, che si era conquistata il diritto di essere ... huffingtonpost.it

La coppia che per amore ha fatto rinascere la viticoltura sull’isola di CapraiaIl vino come racconto dell’isola. A Capraia, tra vento e roccia vulcanica, c’è chi ha riportato in vita antichi terrazzamenti abbandonati e oggi firma microproduzioni identitarie tra ansonica e grenac ... msn.com