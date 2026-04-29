Pedalando tra paesaggi e corti

Un percorso ciclabile di circa 20 chilometri permette di esplorare l’evoluzione della civiltà contadina attraverso paesaggi e corti storiche. L’itinerario ad anello attraversa zone rurali e zone di campagna, offrendo l’opportunità di osservare i cambiamenti nel territorio e negli insediamenti agricoli nel tempo. La pedalata si svolge lungo strade asfaltate e sentieri sterrati che collegano diversi punti di interesse legati alla vita rurale.

In bicicletta alla scoperta dell’evoluzione della nostra civiltà contadina con un itinerario ad anello di circa 20 km. Ecomuseo Aquae Planae propone per sabato 2 maggio nel pomeriggio un "viaggio" nel tempo attraverso i paesaggi tipici della Pianura Veronese e alcune corti, tra cui la storica.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Pedalando tra ville, pievi e castelliTra campagne, castelli, ville e testimonianze storiche, con partenza e arrivo al Castello di Salizzole, uno dei luoghi simbolo della Pianura... Pedalando tra valori e sicurezza ‘Bici Scuola’ con Dalia MuccioliAnche le scuole elementari del Primo circolo didattico di Cesenatico partecipano al progetto ’Bici Scuola Il grande ciclismo e le classiche del... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tuscany Trail: l’itinerario per scoprire la Toscana pedalando su una bici gravel; Pedalando per musei: cultura, paesaggio e mobilità dolce nel Valdarno; Pedalando per l’amicizia; Terza tappa tra Umbria e Toscana con Cassani. La Sicilia dei Cammini tra trekking e immersioni nella naturaI sentieri si snodano tra montagne e coste, tra borghi silenziosi e paesaggi che cambiano a ogni passo: è la Sicilia dei Cammini, oltre 5mila km di percorsi secondari che attraversano la Sicilia e uni ... ansa.it Toscana: una regione dove pedalare nella storia e nel paesaggioIn bicicletta nella grande bellezza della Toscana, seguendo l’atlante che raccoglie tracce e occasioni di turismo slow ... huffingtonpost.it Dall’8 al 10 maggio torna Pavè – Pedalando a Venezia! Tra Mestre e Porto Marghera, un festival culturale dove la #sostenibilità non è teoria, ma pratica collettiva su due ruote. Leggi l'articolo di Max Taglianetti x.com Pedalando in... #bassaromagnamia 1 maggio #BagnaradiRomagna Bagnara pedala 41° edizione della tradizionale manifestazione cicloturistica (8 km attraverso le campagne di Bagnara di Romagna e la vicina Solarolo) - facebook.com facebook