Un commento sulla necessità di leggi più dure, simile a quelle del Regno Unito, viene avanzato da un esperto. Un giornalista evidenzia che il problema non riguarda solo l’ordine pubblico, ma ha radici socio-culturali più profonde. La discussione si concentra sulla richiesta di normative più severe, senza approfondire aspetti specifici o soluzioni pratiche. Non vengono citati nomi di enti o persone, e il tono rimane neutro e diretto.

di Leo Turrini "È persino banale ripeterlo, ma il problema è di natura socio culturale, non credo sia solo questione di ordine pubblico. E ormai dopo tanto tempo affiora il sospetto che manchi la volontà politica di sradicarla, la violenza intorno agli stadi." Eraldo Pecci è uno dei personaggi più brillanti tra i protagonisti storici del calcio italiano. Cinquant’anni fa vinse uno scudetto indimenticabile con il Torino. Le vicende che hanno accompagnato l’ultima stracittadina della Mole non lo hanno sorpreso. "In effetti già allora, quando vestivo la meravigliosa maglia granata, in un derby contro la Juventus il nostro portiere Castellini rischiò di perdere un occhio per l’esplosione di un petardo – racconta l’ex centrocampista romagnolo – Insomma, facciamo i conti con una realtà triste da almeno mezzo secolo!" Ci siamo abituati al male. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pecci: "Servono leggi più severe, come nel Regno Unito"

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