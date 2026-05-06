Il fish and chips è uno dei piatti più rappresentativi della cucina britannica, conosciuto in tutto il Regno Unito come uno snack amato da generazioni. Questo piatto, nato nel XIX secolo durante la rivoluzione industriale, è diventato un simbolo dello street food locale. La sua preparazione include pesce fritto e patatine, ed è spesso associato a un’esperienza semplice e informale. Recentemente, si è osservato un’influenza di sapori mediterranei nella sua preparazione e presentazione.

Si dice fish and chips e si pensa allo spuntino tipico della vacanza in Gran Bretagna a basso budget, un iconico e popolare piatto unico, simbolo dello street food, nato durante la rivoluzione industriale, attorno alla metà dell’Ottocento e mai passato di moda. Generalmente generoso nelle porzioni, è composto da filetto di pesce (solitamente merluzzo o eglefino) fritto in una pastella croccante e servito con abbondanti patate fritte, spesso accompagnato da piselli ( mushy peas ) e salsa tartara, e insaporito con sale, aceto di malto, spicchi di limone. Nutriente, semplice, gustoso, magari non proprio dietetico, ma pazienza, è il comfort food...🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - C’è anche un po’ di Mediterraneo nel piatto più amato del Regno Unito

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