Due pescatori sono stati fermati di notte a Perledo con 120 pesci Coregoni Lavarello pescati illegalmente, utilizzando reti non autorizzate durante il periodo di riproduzione. La sanzione prevista è di 51 euro, considerata troppo bassa rispetto al quantitativo di pesce sequestrato. La vicenda solleva questioni sulla mancanza di norme più severe in materia di pesca illegale nel lago.

La pesca di frodo approda in Commissione Agricoltura: il sottosegretario lecchese Mauro Piazza chiede sanzioni più dure per proteggere il Coregone Lavarello e l'ecosistema del lago Due pescatori fermati di notte a Perledo con 120 Coregoni Lavarello pescati illegalmente, in pieno periodo riproduttivo, usando reti non consentite. Sanzione ricevuta: 51 euro ciascuno. Un episodio che ha indignato il mondo della pesca sportiva e professionale lecchese e che ora, grazie all'iniziativa del sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza, è approdato all'VIII Commissione Agricoltura del Consiglio regionale, presieduta da Floriano Massardi (Lega). 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Pesca illegale nel Lario, multa da 51 euro per 120 pesci rubati: "Sanzione irrisoria, servono regole più severe"

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