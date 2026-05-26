Pd cortona | Turismo | -6,5% negli arrivi I dati ufficiali smentiscono i proclami dell’amministrazione

Da arezzonotizie.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I dati ufficiali del Centro Studi Turistici mostrano un calo del 6,5% negli arrivi turistici nel settore ricettivo di Cortona. Questi numeri contraddicono le dichiarazioni ottimistiche dell’amministrazione comunale, che aveva invece annunciato risultati positivi. Le statistiche indicano una diminuzione dei visitatori rispetto all’anno precedente, senza evidenziare miglioramenti significativi nel settore turistico locale.

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“In questi giorni sono stati pubblicati i dati statistici ufficiali del settore turistico-ricettivo elaborati dal Centro Studi Turistici, e, nonostante i continui proclami trionfalistici dell’amministrazione comunale di Cortona, dall’analisi dei numeri emerge una situazione tutt’altro che. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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