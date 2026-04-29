Un ex chirurgo estetico è stato ascoltato in tribunale, dove ha dichiarato di aver operato circa 20.000 pazienti in quasi trent’anni nel settore. Durante l’udienza, ha affermato che molte donne erano attratte dall’assicurazione e ha sottolineato di aver sempre cercato di essere onesto riguardo ai risultati delle procedure. La testimonianza si inserisce nel procedimento legale in corso, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

Bologna, 29 aprile 2026 – “Sono quasi 30 anni e 20mila pazienti, è un settore particolare, più che manifestare la mia onestà e aver spiegato quello che è successo non posso fare”. Così Stefano Stracciari - ai più ormai noto come ‘il dottor Silicone’ - rilasciando dichiarazioni spontanee, ieri, in aula. “Alcune pazienti si sono fatte ingolosire dall’assicurazione e mi hanno fatto causa”, ha detto Stracciari durante il suo interrogatorio, andato avanti per tre quarti d’ora. Di cosa è accusato Stefano Stracciari Il 70enne, ex medico e chirurgo estetico radiato dall’Ordine, è a processo per lesioni colpose ai danni di una 45enne che nel suo...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Pazienti sfigurate con il silicone”, l’ex chirurgo estetico in aula: “Erano ingolosite dall’assicurazione”

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