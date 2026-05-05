Il pubblico ministero di Bologna ha richiesto una condanna di sei mesi di reclusione per un medico accusato di aver causato danni a una paziente durante un intervento estetico. L’accusa sostiene che la procedura abbia coinvolto l’uso di silicone proibito, portando a conseguenze gravi per la donna coinvolta. L’udienza si è svolta questa mattina nel tribunale della città, con la discussione che proseguirà nelle prossime settimane.

Bologna, 5 maggio 2026 – Il pm di Bologna, Luca Venturi, ha chiesto una condanna a sei mesi per Stefano Stracciari, ex medico e chirurgo estetico radiato dall'Ordine, a processo per lesioni colpose ai danni di una 45enne che nel suo studio di Pianoro si era sottoposta a un intervento di posizionamento dei fili di trazione agli zigomi, ma si ritrovò il volto sfigurato dall' olio di silicone (vietato dal 1993), utilizzato illecitamente, secondo l'accusa. Venturi ha chiesto che l'ex medico sia condannato per lesioni gravi, mentre l'avvocato che assiste la vittima, Luca Portincasa, ha chiesto alla giudice, Natalia Finzi, di condannarlo per lesioni gravissime, reato che prevede una pena più alta, fino a 2 anni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stefano Stracciari, l’accusa chiede condanna di 6 mesi. “Ha sfigurato una paziente con silicone vietato”

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