Pavoni di Punta Marina FdI | Valutare spostamento L' assessore Fabi | Già vari interessati per accoglierli

Un consigliere di Fratelli d’Italia ha portato in Regione il caso dei pavoni di Punta Marina, chiedendo di valutare un eventuale spostamento. L’assessore competente ha risposto che ci sono già diversi interessati a prenderli in custodia.

Il caso dei pavoni di Punta Marina diventa argomento del question time presentato oggi in Regione dal consigliere di Fratelli d’Italia, Alberto Ferrero. Nello specifico, il consigliere chiede alla Regione di promuovere, d’intesa con il Comune di Ravenna e con il supporto scientifico di Ispra, un. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Punta Marina, la colonia di pavoni torna a dividere: il Comune punta al censimento degli esemplariA Punta Marina, la colonia di pavoni continua a essere al centro di discussioni tra residenti e amministrazione.

Temi più discussi: Punta Marina, la vera storia dei pavoni: Li ha portati un privato; Pavoni sì o no? Mentre la popolazione si divide lo strano caso di Punta Marina sbarca sulla stampa internazionale; I pavoni di Punta Marina e l’idea del sindaco: Nel bosco realizzato per il rigassificatore; Punta Marina è invasa dai pavoni, ma ecco come si è arrivati a questa situazione.

IL CASO DEI PAVONI CHE HANNO INVASO PUNTA MARINA, FRAZIONE DI RAVENNA, DIVENTA POLITICO! x.com

Più di 150 pavoni hanno invaso la cittadina balneare di Punta Marina, dividendo i locali tra chi chiede la loro rimozione e chi vuole trasformarli in un'attrazione turistica. reddit

Pavoni liberi, lenzuola all’ingresso di Punta MarinaPavoni liberi. È lo slogan comparso nelle prime ore del mattino all’ingresso di Punta Marina, dove sono state appese alcune lenzuola in difesa degli animali. A segnalarlo è l’associazione CLAMA Rave ... ravennawebtv.it

La storia dei pavoni di Punta Marina: davvero questi uccelli hanno invaso la cittadina?Il borgo del ravvennate, in cui i pavoni girano liberamente per le strade, è un caso nazionale. Ma la realtà è però più complessa: mostra il precario equilibrio tra territorio, suoi abitanti e specie ... nationalgeographic.it