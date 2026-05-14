Pavoni di Punta Marina Fdi organizza un' assemblea pubblica | Serve una proposta seria ed equilibrata

Lunedì 18 maggio alle 20.30, nella sala della Pro Loco di Punta Marina, il partito Fratelli d’Italia terrà un’assemblea pubblica aperta ai cittadini. L’incontro si concentrerà sulla presenza dei pavoni nella zona, con l’obiettivo di ascoltare le opinioni della comunità e discutere possibili soluzioni. L’appuntamento si inserisce nel tentativo di affrontare le criticità legate alla colonia di pavoni in modo diretto e condiviso. La partecipazione sarà aperta a chi desidera approfondire la questione.

Lunedì 18 maggio, alle 20.30, presso la sala della Pro Loco di Punta Marina, Fratelli d'Italia incontra i cittadini per discutere criticità e soluzioni legate alla presenza della colonia di pavoni. "L’iniziativa - spiega il parito - nasce dalla necessità di dare una risposta politica e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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