Un uomo di 45 anni senza fissa dimora è stato arrestato in flagranza di reato mentre cercava di rubare nella cantina di un edificio in piazza Castello. I carabinieri, intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione, lo hanno sorpreso mentre frugava tra le scatole e gli attrezzi. L’uomo, già noto per reati contro il patrimonio, è stato portato in caserma. Il materiale trovato nella cantina è stato sequestrato.

Pavia, 26 maggio 2026 - Arrestato in flagranza, per furto in abitazione. I carabinieri hanno intercettato l'uomo, 45enne senza fissa dimora e con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, mentre frugava nella cantina di un palazzo in piazza Castello a Pavia. L'episodio è stato reso noto oggi, martedì 26 maggio, con comunicato diramato dall'Arma. I militari del Radiomobile della Compagnia di Pavia, nella notte di domenica 24 maggio, stavano effettuando il consueto servizio di perlustrazione nelle vie del centro storico pavese. E transitando nella piazza davanti al castello Visconteo hanno notato il vetro rotto di una finestrella del seminterrato di un'abitazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pavia, furto in cantina: 45enne arrestato in flagranza

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