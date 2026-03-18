Pavia | 46enne arrestato per furto di salumi di 5 anni fa

A Pavia, un uomo di 46 anni è stato arrestato per aver rubato sei salumi cinque anni fa. Nello stesso giorno, a Landriano, un ragazzo di 25 anni è stato fermato per aver sottratto una bicicletta elettrica. Entrambi i furti sono stati scoperti e portati all’arresto delle persone coinvolte.

Un 46enne è stato arrestato a Pavia per un furto di sei salumi commesso cinque anni fa, mentre a Landriano un 25enne ha rubato una bicicletta elettrica. Questi episodi, sebbene apparentemente isolati, riflettono le dinamiche di sicurezza in due aree diverse della provincia pavese. I carabinieri hanno agito con prontezza, identificando i colpevoli e procedendo agli arresti o alle denunce necessarie. L’incidente dei salumi risale al 2021, ma la giustizia ha impiegato tempo per chiudere il caso, portando all’arresto del responsabile solo nel marzo 2026. L’uomo, sorpreso durante un controllo di routine in via Rizza, ha mostrato segni di nervosismo e tentato di sfuggire ai militari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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