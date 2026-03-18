Un uomo di 42 anni, cittadino albanese, è stato arrestato a Torino durante un controllo di routine dopo aver tentato di entrare in una cantina per commettere un furto. Durante le verifiche sono stati trovati una pistola rubata e vari oggetti provento di furto. La refurtiva e l’arma sono state sequestrate.

Un arresto per tentato furto in abitazione, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto alle prime ore del mattino a Torino. Un cittadino albanese di 42 anni è stato fermato dagli agenti dell’UPGSP mentre, insieme ad altri complici, cercava di introdursi nelle cantine di uno stabile. L’operazione è stata condotta durante un servizio di controllo del territorio, come reso noto dalla Polizia di Stato. Tentato furto in abitazione a Torino La fuga e la cattura Il tentato furto nelle cantine Il ritrovamento della pistola e della refurtiva Tentato furto in abitazione a Torino Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato alle prime luci dell’alba a Torino, precisamente in via Sospello. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Si introduce in una cantina per furto ma viene sorpreso durante un controllo a Torino, arrestato 42enne

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