Pauroso schianto tra due moto a Noceto sul posto anche l' elisoccorso | 18enne e 32enne gravi al Maggiore

Nel pomeriggio di domenica 17 maggio, a Noceto, lungo la strada provinciale Sp 357R di Fornovo, si è verificato un incidente tra due moto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e anche un elicottero. Un giovane di 18 anni e un uomo di 32 sono stati trasportati in condizioni gravi all’ospedale Maggiore. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

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