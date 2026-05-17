Pauroso schianto tra due moto a Noceto sul posto anche l' elisoccorso | 18enne e 32enne gravi al Maggiore
Nel pomeriggio di domenica 17 maggio, a Noceto, lungo la strada provinciale Sp 357R di Fornovo, si è verificato un incidente tra due moto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e anche un elicottero. Un giovane di 18 anni e un uomo di 32 sono stati trasportati in condizioni gravi all’ospedale Maggiore. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.
Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di domenica 17 maggio a Noceto, in località La Rampa, lungo la strada provinciale Sp 357R di Fornovo. Per cause in corso di accertamento due moto si sono scontrate, pochi minuti prima delle ore 16. Lo schianto è stato molto violento e i. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Schianto tra un taxi e una moto a Milano, morti due ragazzi: avevano 20 e 23 anni
Sullo stesso argomento
Schianto frontale tra due moto: 76enne di Traversetolo grave in elisoccorso al MaggioreUn 76enne di Traversetolo, che viaggiava a bordo della sua moto Yamaha 1000, è stato ricoverato in gravi condizioni di salute all'Ospedale Maggiore...
Schianto frontale tra due auto a Noceto, tre feriti: 20 enne, 21enne e 73enne gravi in ospedaleUno schianto frontale tra due auto ha provocato il ferimento di tre persone nella mattinata di lunedì 4 maggio a Noceto.
Roma, terribile schianto tra due moto su viale Marconi: morti due ragazzi di 22 anni A perdere la vita sono stati Lorenzo Rapisardi e Gianluca Fino, entrambi di 22 anni. Il tragico incidente è avvenuto nella serata di domenica all’incrocio tra viale Marconi, vi - Facebook facebook
Coinvolte due auto e una moto: traffico paralizzato lungo la superstrada #Biancavilla #SantaMariadiLicodia #Cronaca x.com
Pauroso schianto in A21, sei persone ferite, tra cui due bambiniPauroso incidente in A21 nella notte tra giovedì e venerdì, dove due auto si sono scontrate. L’impatto, violentissimo, si ... cremonaoggi.it
Pauroso scontro tra due moto a Vetto, grave un 76enneVETTO (Reggio Emilia) – Pauroso scontro frontale tra due moto poco prima delle 12, lungo la strada provinciale 513R in località Cantoniera, nel Comune di Vetto. Nello schianto é rimasto ferito in modo ... reggionline.com