Pauroso incidente per i vigili del fuoco camionetta si ribalta | due feriti
Un camion dei vigili del fuoco si è ribaltato questa mattina a Poggibonsi. L'incidente è avvenuto in strada, coinvolgendo due persone che sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno stabilizzato i feriti e avviato le operazioni di rimozione del mezzo. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. La strada è rimasta chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.
Poggibonsi (Siena), 26 maggio 2026 – Pauroso incidente a Poggibonsi, con un mezzo dei vigili del fuoco del distaccamento di Campostaggia che si è completamente ribaltato in mezzo alla strada. Sembra che l’incidente sia avvenuto nel tentativo di evitare una collisione con un’auto. E’ successo sulla strada di San Lucchese; nel ribaltamento due vigili del fuoco sono rimasti feriti, ma per fortuna senza conseguenze troppo gravi. "A loro – scrive il Comune di Poggibonsi sulla sua pagina social – va la nostra vicinanza e l’augurio di una pronta guarigione”. Sempre il Comune di Poggibonsi informa che “la strada resta al momento chiusa al traffico in entrambe le direzioni in attesa del mezzo per il recupero della camionetta”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Autogru + mezzo di supporto Vigili del Fuoco Trento in emergenza
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