Pauroso incidente per i vigili del fuoco camionetta si ribalta | due feriti

Notizia in breve

Un camion dei vigili del fuoco si è ribaltato questa mattina a Poggibonsi. L'incidente è avvenuto in strada, coinvolgendo due persone che sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno stabilizzato i feriti e avviato le operazioni di rimozione del mezzo. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. La strada è rimasta chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.