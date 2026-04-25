Camion dei vigili del fuoco si ribalta terribile incidente | quattro persone coinvolte

Nel primo pomeriggio del 25 aprile, a Piombino, un camion dei vigili del fuoco si è ribaltato mentre stava lasciando la città per un intervento. L'incidente ha coinvolto quattro persone e si è verificato lungo una strada provinciale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e prestare assistenza. La dinamica esatta dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio del 25 aprile a Piombino, in provincia di Livorno, dove un camion dei vigili del fuoco si è ribaltato mentre stava lasciando la città per un intervento. L’episodio è avvenuto intorno alle 14, all’altezza della rotonda della Sol, in località Poggetto, un punto già noto per l’intenso traffico veicolare. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi, con diverse ambulanze e mezzi di emergenza che hanno prestato assistenza ai feriti. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo dei vigili del fuoco stava procedendo verso l’uscita della città quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso stabilità fino a ribaltarsi su un lato.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Camion dei vigili del fuoco si ribalta, terribile incidente: quattro persone coinvolte Crollo Torre dei Conti a Roma: intervento dei Vigili del Fuoco ai Fori Imperiali Notizie correlate Camion dei vigili del fuoco si ribalta: incidente alla rotonda, quattro feritiPiombino (Livorno), 25 aprile 2026 – Un grave incidente stradale è avvenuto a Piombino nel primo pomeriggio di sabato 25 aprile. Piombino, si ribalta un camion dei vigili del fuocoIncidente intorno alle 14 di l sabato 25 aprile per un mezzo dei vigili del fuoco, che per cause da accertare si è ribaltato all'altezza della... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Si ribalta camion dei rifiuti, ferito l’autista: l’intervento dei vigili del fuoco vicino a Mores; Bologna, si ribalta un camion di maiali. L'intervento dei vigili del fuoco e dei veterinari per mettere in salvo gli animali; Mores, paura sulla provinciale 63, camion dei rifiuti si ribalta: ferito il conducente; Pontedera, camion ribaltato. Arrivano i vigili del fuoco: disagi per la circolazione. Camion dei vigili del fuoco si ribalta: incidente alla rotonda, quattro feritiPiombino, il mezzo stava uscendo per un intervento. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti, ambulanze sul posto ... lanazione.it Camion dei vigili del fuoco si ribalta sulla stradaPIOMBINO: A bordo viaggiavano 5 vigili del fuoco, soccorsi dai sanitari del 118 giunti sul posto con due ambulanze. Due di loro sono stati portati in ospedale ... toscanamedianews.it Volvo presenta FH Aero Electric: 700 km di autonomia, ricarica rapida, ma la rete di colonnine resta limitata. https://auto.everyeye.it/notizie/volvo-supera-limite-camion-elettrico-macina-700-km-ricarica-lampo-872651.htmlutm_medium=Social&utm_source= - facebook.com facebook Camion in panne blocca l’A13: code e disagi verso Bologna x.com