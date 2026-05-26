Una donna di 63 anni scomparsa a Pietrastornina è stata trovata in un campo vicino a casa e sta bene. All'inizio si pensava si chiamasse Anna Grazia, ma successivamente è stato confermato che il suo nome è Assunta. Le ricerche erano state avviate subito dopo la sua sparizione e si sono concluse con il suo ritrovamento. Non sono stati riportati problemi di salute o altre complicazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti La donna scomparsa a Pietrastornina è stata ritrovata: sta bene. Si chiama Assunta e non Anna Grazia, come emerso nelle prime ore successive all’attivazione delle ricerche. Nella tarda serata è arrivato il lieto fine dopo ore di apprensione nel comune irpino, dove era stato attivato dalla Prefettura di Avellino il Piano Provinciale per le Persone Scomparse. La 63enne era stata cercata senza sosta dalle Forze dell’Ordine e dagli enti impegnati nelle operazioni di soccorso e monitoraggio del territorio. Secondo quanto ricostruito, la donna si era allontanata spontaneamente nella mattinata di oggi, intorno alle 11, facendo perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Paura finita in Irpinia: la 63enne ritrovata in un campo poco distante da casa

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