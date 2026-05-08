A Piacenza sono passati ormai 18 giorni dalla scomparsa di Sonia Bottacchiari, insieme ai suoi due figli adolescenti e ai quattro cani. La donna era in vacanza in Friuli, dove è stata trovata l’auto che si pensa possa indicare un allontanamento volontario. Sonia si era licenziata di recente dal suo lavoro. La vicenda resta al centro delle indagini in attesa di ulteriori sviluppi.

Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli adolescenti e quattro cani dal 20 aprile: trovata l’auto in Friuli, cresce l’ipotesi dell’allontanamento volontario Mancano da Piacenza da ormai 18 giorni: parliamo di Sonia Bottacchiari, dei suoi due figli adolescenti e dei loro quattro cani. Man mano.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Piacenza, madre e 2 figli scomparsi da 18 giorni in vacanza in Friuli: ritrovata l'auto, lei si era licenziata da poco

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