È stata trovata Sonia Bottacchiari insieme ai suoi due figli. Le autorità hanno riferito che tutti e tre sono in buona salute e stanno vivendo in condizioni di alloggio adeguate. La donna avrebbe espresso paura di tornare a casa, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle ragioni di questa preoccupazione. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e dei servizi sociali.

AGI - " E' stata rintracciata Sonia Bottacchiari, unitamente ai suoi due figli. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e, in generale, di vita". Lo riferisce la Procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella in un comunicato diffuso anche dai Carabinieri di Udine, in riferimento alla famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. Il timore della donna e il luogo segreto. "Non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo ove si è rifugiata, esplicitando, ove ciò avvenisse, l'intenzione di rendersi nuovamente irreperibile" si legge inoltre nella nota stampa.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sonia Bottacchiari ritrovata con i figli: "Ha paura di tornare a casa"

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