Un uomo di 49 anni ha causato danni e ha avuto un comportamento violento nel pronto soccorso di San Fermo della Battaglia, vicino Como. È stato denunciato per danneggiamento dopo aver manifestato un forte stato di agitazione, risultando sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La scena si è svolta all’interno dell’ospedale, dove i sanitari hanno chiamato le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Una denuncia per danneggiamento, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato di Como presso il pronto soccorso dell’ospedale S. Anna di S. Fermo della Battaglia. Un 49enne comasco, senza fissa dimora ma residente a Erba, è stato fermato dopo aver dato in escandescenza e aver colpito violentemente alcuni arredi della struttura, presumibilmente a causa dell’assunzione di sostanze stupefacenti. L'intervento a Como L'uomo in stato di agitazione: le cause e la dinamica Il fermo e i precedenti penali Il contesto: sicurezza e tutela del personale sanitario Conclusioni L’intervento a Como Stando alle informazioni pubblicate... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paura al pronto soccorso di San Fermo della Battaglia vicino Como, uomo dà in escandescenze: denunciato

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