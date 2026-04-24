Paura all' ospedale di San Fermo della Battaglia pretende farmaci e si scaglia contro i medici | denunciato

Un uomo di 32 anni, cittadino algerino, è stato denunciato per aver aggredito il personale sanitario in un ospedale di San Fermo della Battaglia. L’uomo, che aveva richiesto farmaci, si è scagliato contro i medici e il personale di reparto. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’identificazione e alla denuncia dell’individuo, che ha causato interruzione di pubblico servizio.

Un cittadino algerino di 32 anni è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale dopo aver dato in escandescenze presso il pronto soccorso di San Fermo della Battaglia. L’uomo, senza fissa dimora e irregolare sul territorio, è stato fermato dalla Polizia di Stato di Como nel pomeriggio di ieri, come comunicato dalle forze dell’ordine. L'intervento a Como Richiesta di farmaci e comportamenti violenti Escalation di violenza e rischio per i pazienti Fuga e fermo da parte degli agenti Denuncia e possibili provvedimenti L’intervento a Como Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 15 presso il pronto soccorso di San Fermo della Battaglia, in provincia di Como.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Paura all'ospedale di San Fermo della Battaglia, pretende farmaci e si scaglia contro i medici: denunciato Notizie correlate Si spara nel letto dell'ospedale a Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, 75enne in condizioni disperateUna donna di 75 anni ha tentato il suicidio sparandosi un colpo di pistola nel letto d’ospedale al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, in... Devasta la sala d'attesa, si scaglia contro medici e carabinieri: follia in ospedaleIl giovane, classe 1999, si trovava in sala d’aspetto in attesa di essere visitato quando, per cause ancora da chiarire, ha iniziato ad agitarsi fino... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Notte di terrore al Valduce, si rifugiano in una stanza: uomo armato semina il panico e ferisce una guardia; Alla nascita pesava poco più di seicento grammi: dopo tre mesi di TIN all'ospedale Sant'Anna A. torna a casa; Riforma della Corte dei conti, cosa cambia davvero per i Comuni (e per i cittadini); Arresto cardiaco per un calciatore diciottenne, i compagni di squadra gli salvano la vita. Paura all'ospedale di San Fermo della Battaglia, pretende farmaci e si scaglia contro i medici: denunciatoUn cittadino algerino di 32 anni è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio dopo aver aggredito personale sanitario a Como. virgilio.it San Fermo della Battaglia: paura al Sant’Anna, paziente si spara in cameraMomenti di paura e mobilitazione all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Da quanto ricostruito una paziente 75enne si è sparata nel primo ... espansionetv.it Da San Fermo della battaglia è tuttoelettricità pura facebook