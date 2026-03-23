Il volo Air Canada 8646 si è scontrato poco dopo l'atterraggio con un mezzo dei vigili del fuoco su una pista dell’aeroporto Fiorello LaGuardia a New York. È accaduto intorno alle 23:30 di ieri ora locale (le 5:30 in Italia). L'aereo aveva a bordo 72 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio ed era partito dall'aeroporto internazionale di Montreal Trudeau: nell’impatto sono morti il pilota e il co-pilota. Il video riprende il momento successivo allo schianto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Aereo si schianta contro un mezzo dei vigili del fuoco a New York: due morti

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Un aereo si è scontrato con un veicolo dei vigili del fuoco all’aeroporto LaGuardia di New York x.com