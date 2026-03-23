Un velivolo di Air Canada si è scontrato a forte velocità con un mezzo dei vigili del fuoco all’aeroporto LaGuardia di New York la sera di domenica 22 marzo. Nell’impatto il muso dell’aereo, un Crj-900 appartenente alla divisione regional del vettore canadese, si è letteralmente disintegrato. Durante l’evacuazione di emergenza l’aeromobile ha perso assetto e la coda ha toccato terra. Non è al momento chiara la dinamica, e nemmeno il destino dei due piloti che si trovavano proprio nella parte distrutta. Le prime informazioni parlano di diversi feriti. Lo scalo è stato chiuso. Intanto si cerca di capire se dalla torre di controllo sia stata data una informazione sbagliata o al jet o al mezzo di terra. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Incidente all’aeroporto LaGuardia di New York: aereo contro mezzo dei vigili del fuoco. Diversi feriti

Articoli correlati

Collisione in pista a New York: aereo si schianta contro un mezzo di soccorso. Aeroporto LaGuardia chiusoL’aeroporto LaGuardia di New York è stato teatro di una grave collisione sulla pista tra un jet regionale dell’Air Canada, proveniente da Montreal, e...

Aereo si scontra con veicolo di servizio mentre atterra a New York: aeroporto LaGuardia chiuso, voli sospesiIncidente all’aeroporto LaGuardia di New York, dove un jet si è scontrato con un mezzo di servizio durante l'atterraggio.

Approfondimenti e contenuti su Incidente all'aeroporto LaGuardia di...

Temi più discussi: New York, scontro in pista all’aeroporto LaGuardia: aereo Air Canada Express urta un veicolo di servizio, sto…; New York, incidente a LaGuardia: i dialoghi dalla torre prima dello scontro tra aereo e camion; Incidente all'aeroporto LaGuardia di New York: aereo contro mezzo dei vigili del fuoco; Usa, scontro in pista tra aereo e camion: chiuso il LaGuardia. FOTO.

Aeroporto LaGuardia di New York, incidente sulla pista «tra aereo e veicolo»: sospesi i voliPaura a New York. I voli all'aeroporto LaGuardia sono stati sospesi stamattina a causa di un «incidente» che ha coinvolto un aereo e un veicolo su una pista, secondo ... ilgazzettino.it

Incidente all’aeroporto LaGuardia di New York: aereo contro mezzo dei vigili del fuocoUn velivolo di Air Canada, proveniente da Montreal, si è scontrato con un mezzo dei vigili del fuoco che si muoveva a forte velocità per gestire un’emergenza. L’aeroporto LaGuardia è stato chiuso. Div ... corriere.it

Incidente su pista tra aereo e veicolo, sospesi i voli all'aeroporto LaGuardia di New York. #ANSA facebook

New York, scontro in pista all’aeroporto LaGuardia: aereo Air Canada Express urta un veicolo di servizio, stop ai voli x.com