Una nuova coppia nel pattinaggio artistico italiano è stata annunciata, con Milania Väänänen che si unisce a Filippo Ambrosini. La coppia rappresenta un cambiamento nel panorama attuale, caratterizzato da numerosi annunci di nuove collaborazioni. La formazione di questa coppia si inserisce in un momento di fermento nel settore, con diversi cambiamenti tra le coppie in attività. Non sono stati forniti dettagli sulle date di competizione o sugli obiettivi specifici.

Non si arrestano gli annunci nelle coppie d’artistico italiane, movimento attualmente in grande fase di fermento. Poche ore dopo l’ufficialità riguardante la separazione di Sara Conti e Niccolò Macii, il veterano Filippo Ambrosini ha infatti reso nota la formazione di un nuovo team con Milania Väänänen, atleta finlandese. Un duo dunque totalmente inedito ed una nuova sfida per il cavaliere che, dopo più di dieci anni, ha interrotto il rapporto con l’ormai ex partner Rebecca Ghilardi (con cui ha conquistato risultati importanti, tra cui anche due metalli continentali e due partecipazioni olimpiche), la quale ha deciso di abbandonare le competizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico: Filippo Ambrosini ricomincia da Milania Väänänen. Annunciata la nuova coppia

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