Il Pattinaggio Artistico Riccione porta Aurora Pagnotta in coppia con Ludovico Costanzo alla World Cup di Garmish

Il Pattinaggio Riccione comunica che la coppia formata da Aurora Pagnotta e Ludovico Costanzo parteciperà alla World Cup 2026 di Garmisch, in Germania. La coppia, già nota nel panorama del pattinaggio artistico, rappresenta la società alla competizione internazionale che si svolgerà nei prossimi mesi. La partecipazione è stata ufficializzata e i due atleti si preparano per l’evento che vedrà confrontarsi le migliori coppie a livello mondiale.

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