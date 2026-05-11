Il Pattinaggio Artistico Riccione porta Aurora Pagnotta in coppia con Ludovico Costanzo alla World Cup di Garmish
Il Pattinaggio Riccione comunica che la coppia formata da Aurora Pagnotta e Ludovico Costanzo parteciperà alla World Cup 2026 di Garmisch, in Germania. La coppia, già nota nel panorama del pattinaggio artistico, rappresenta la società alla competizione internazionale che si svolgerà nei prossimi mesi. La partecipazione è stata ufficializzata e i due atleti si preparano per l’evento che vedrà confrontarsi le migliori coppie a livello mondiale.
È con grande orgoglio che il Pattinaggio Riccione annuncia la partecipazione della promettente coppia di pattinaggio artistico, composta dall’atleta Annamaria Pagnotta e dal pattinatore Ludovico Costanzo (Sport Life Rimini), alla prestigiosa World Cup 2026 che si terrà a Garmisch, in Germania.🔗 Leggi su Today.it
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