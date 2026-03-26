Aiutarono Martina Oppelli a morire in quattro si autodenunciano | La magistratura accerti se abbiamo commesso un reato

Quattro persone coinvolte nel sostegno a Martina Oppelli, che aveva deciso di andare in Svizzera per porre fine alla propria vita, si sono autodenunciate presso le autorità. In un comunicato, hanno chiesto che venga verificato se le loro azioni costituiscano un reato. Tra loro figurano Marco Cappato, Claudio Stellari, Matteo D’Angelo e Felicetta Maltese. La vicenda riguarda il loro ruolo nel facilitare il viaggio e l’accesso alla legge sul suicidio assistito nel paese svizzero.

La notizia l'ha diffusa l'associazione Luca Coscioni, presente oggi 26 marzo a Trieste per l'autodenuncia avvenuta negli uffici della questura. Il gip archivia il caso. Cappato: "Se questa condotta da parte della azienda sanitaria locale è stata ritenuta legittima, allora è necessario chiarire anche la nostra" “Chiediamo che la magistratura accerti se abbiamo commesso un reato nell’aiutare Martina”. Marco Cappato, Claudio Stellari, Matteo D’Angelo e Felicetta Maltese, i quattro che avevano aiutato Martina Oppelli a raggiungere la Svizzera dove la triestina aveva scelto di morire, si sono presentati in questura a Trieste dove si sono autodenunciati. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Aiutarono Martina Oppelli a morire, in quattro si autodenunciano: "La magistratura accerti se abbiamo commesso un reato" Articoli correlati Cappato e altri tre attivisti si autodenunciano per aver aiutato Martina Oppelli ad andare in Svizzera per il suicidio assistitoA otto mesi dalla morte in Svizzera della triestina Martina Oppelli, affetta da sclerosi multipla da oltre 20 anni, Marco Cappato e le altre tre... Cappato e altre tre attivisti si autodenunciano per aver aiutato Martina Opperllo ad andare in Svizzera per il suicidio assistitoA otto mesi dalla morte in Svizzera della triestina Martina Oppelli, affetta da sclerosi multipla da oltre 20 anni, Marco Cappato e le altre tre... Approfondimenti e contenuti su Aiutarono Martina Oppelli Aiutammo Martina ad andare in Svizzera: ci autodenunciamoCaso Oppelli, l'annuncio di Marco Cappato (Associazione Coscioni), Claudio Stellari, Matteo D’Angelo e Felicetta Maltese (Soccorso Civile) ... rainews.it Martina Oppelli ha denunciato la Asl per tortura prima del suicidio assistitoMartina Oppelli, malata di sclerosi multipla da oltre vent’anni, prima di recarsi in Svizzera per accedere ala suicidio assistito aveva presentato una denuncia-querela contro l’Azienda sanitaria ... huffingtonpost.it