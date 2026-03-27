La patente B permette di guidare più di semplici automobili. Oltre alle vetture, consente di condurre moto e scooter fino a 125 cc, quadricicli leggeri e alcune tipologie di rimorchi. Esistono diverse categorie correlate, come B1, B96E e BE, che regolano il trasporto di veicoli e rimorchi di varie dimensioni e potenze. Le differenze tra queste categorie riguardano principalmente il tipo e la massa dei mezzi che si possono condurre.

La patente B è il documento di guida più diffuso nel sistema italiano. Nell’immaginario comune è quella con cui “si guida la macchina”, il che è vero, ma è una semplificazione. Permette infatti di guidare anche ciclomotori, quadricicli, macchine agricole e altri mezzi, con alcuni vincoli tra cui, ad esempio, quelli sulla massa massima autorizzata. Perciò esistono delle “estensioni”, le meno conosciute ma non meno importanti patenti B96 e BE. Facciamo chiarezza su cosa è possibile guidare con il documento e più in generale con le patenti della “famiglia” B, ricordando che alcune abilitazioni si sovrappongono: chi ha la patente B può guidare anche i veicoli della categoria B1, mentre per il traino ci sono le estensioni B96 e BE. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Patente B, cosa si può guidare: le differenze tra B1, B96E e BE

Articoli correlati

Patente A, cosa si può guidare: le differenze tra AM, A1 e A2Nell’immaginario collettivo la patente A è quella che occorre per mettersi in sella, per guidare scooter e moto.

Patenti, fino a che età si può guidare? Le regole per le singole categorieQuali sono, se ce ne sono, i limiti di età delle patenti di guida? E fino a quando si possono condurre i veicoli per cui si è ottenuta...

PATENTE B-B96-BE - TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE

Aggiornamenti e notizie su Patente B cosa si può guidare le...

Temi più discussi: Kimi Antonelli e l'esame della patente: Alla guida era nervoso, non era abituato al cambio manuale e non ha messo la freccia in un sorpasso. Nella teoria era molto preparato; News, Patente online 2026: come funziona e quanto costa?; Antonelli, da re di Shanghai ai tormenti per prendere la patente di guida; I quadricicli si possono guidare senza patente? Facciamo chiarezza.

Patente B, cosa si può guidare: le differenze tra B1, B96E e BENon solo auto: con la patente B si guidano anche moto e scooter 125 (in Italia), quadricicli, macchine agricole e veicoli con rimorchio, ma con dei limiti ... gazzetta.it

I quadricicli si possono guidare senza patente? Facciamo chiarezzaPer guidare un quadriciclo elettrico in Italia serve almeno una patente AM (da 14 anni) o B1 (da 16), contrariamente a quanto si legge spesso online. auto.everyeye.it

I Carabinieri hanno fermato un giovane che ha esibito una patente e una carta d’identità romene contraffatte. L'arresto è stato convalidato dal Tribunale di Verona. #veronanetwork - facebook.com facebook

Kimi Antonelli e l'esame della patente: «Era nervoso, poco abituato al cambio manuale e non ha messo la freccia» x.com