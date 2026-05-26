L'agente Federico Pastorello ha affermato che potrebbe esserci un rinnovo di contratto per il difensore olandese, attualmente in forza all’Inter. Inoltre, ha confermato che Simone Inzaghi potrebbe tornare in Italia nel 2027. Non sono stati forniti dettagli su altre trattative o scadenze contrattuali.

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© Internews24.com - Pastorello spiega: «De Vrij? Effettivamente è possibile che rinnovi con l’Inter. Inzaghi di nuovo in Italia nel 2027»

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