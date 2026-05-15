Rinnovo de Vrij | colloqui in corso con l’Inter | CM

L'olandese Stefan de Vrij sta discutendo il rinnovo del suo contratto con l'Inter, che scade il prossimo 30 giugno. I colloqui tra le parti sono ancora in corso e non sono state comunicate decisioni ufficiali in merito. La società nerazzurra sta valutando le prossime mosse, mentre il giocatore resta al centro delle trattative per definire il suo futuro contrattuale. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito alle tempistiche o alle eventuali condizioni del rinnovo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il contratto dell’olandese scade il prossimo 30 giugno Potrebbe essere ancora all’ Inter il futuro prossimo di Stefan de Vrij. Condizionale d’obbligo visto che non siamo nella sua testa, ma secondo quanto appurato da Calciomercato.it, il suo agente Pastorello e il club nerazzurro stanno discutendo della possibilità di un rinnovo. Ovviamente annuale, come quello firmato alla fine della passata stagione. Rinnovo de Vrij: colloqui in corso con l’Inter (Instagram) – Calciomercato.it Ad Appiano dal 2018, con 9 titoli messi in bacheca, De Vrij è uno dei due ‘senatori’ che l’Inter manterrebbe anche nella rosa 20262027. L’altro è Mkhitaryan, ma nel caso dell’armeno va attesa la sua decisione su un eventuale ritiro o meno dal calcio giocato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Rinnovo de Vrij: colloqui in corso con l’Inter | CM ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Inter, il dubbio De Vrij divide i tifosi: rinnovo o addio a fine stagione?di Alberto PetrosilliTra esperienza e necessità di rinnovamento: il futuro del difensore olandese De Vrij resta uno dei temi più delicati in casa... Inter, proposta di rinnovo per De Vrij: diverse ipotesi per il futuro dell’olandeseDiversi calciatori dell’Inter sono destinati a lasciare il club al termine della stagione, complice la scadenza dei rispettivi contratti prevista per...