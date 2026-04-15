È stato diffuso il primo trailer del nuovo film horror diretto da André Øvredal, intitolato

“Lo scorso anno 130 milioni di persone sono partite per un viaggio on the road. Oltre 15mila non sono mai tornate”. Questa è la premessa del terrificante horror diretto da André Øvredal. Passenger, scritto da Zachary Donohue e T.W. Burgess arriverà al cinema il 21 maggio. Scopriamo il trailer ufficiale, rilasciato poche ore fa da Paramount Pictures italia. L’inferno in una macchina. Passenger racconta le vicende di una giovane coppia che, mentre sta affrontando un viaggio on the road, assiste a un raccapricciante incidente stradale che costa la vita al conducente di un’altra auto. I due ripartono, convinti di essersi lasciati quell’esperienza orribile alle spalle, ma presto si accorgono che le cose non stanno esattamente così, perché qualcosa è salito a bordo con loro.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Passenger’: il primo trailer del film horror di André Øvredal

The Passenger Movie (2026) | First Trailer |Release Date Latest News

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