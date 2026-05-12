Palermo misterica | passeggiata da Villa Bonanno a piazza Beati Paoli tra magia mistero ed esoterismo

Una passeggiata tra Villa Bonanno e piazza Beati Paoli a Palermo si concentra sugli aspetti storici e antropologici della magia popolare siciliana. La visita si focalizza sui simboli, le credenze e le pratiche esoteriche diffuse nella zona, offrendo un quadro dettagliato delle tradizioni che si sono tramandate nel tempo. Durante l’itinerario, vengono analizzati i riferimenti culturali e le interpretazioni legate a credenze misteriche radicate nel territorio.

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