Praga, città natale di Franz Kafka, è considerata fondamentale per comprendere l’autore. Kafka, che nacque e crebbe nella capitale ceca, descrisse la città come una “piccola madre con gli artigli” da cui non si poteva sfuggire. La città è stata fonte di ispirazione per molte delle sue opere e rappresenta un elemento centrale nel suo universo letterario. La visita alle vie di Praga permette di esplorare i luoghi legati alla vita e alle radici dello scrittore.

Praga è la chiave per comprendere l’universo di Franz Kafka: nato e cresciuto nella capitale ceca, lo scrittore la definì una « piccola madre con gli artigli » da cui era impossibile fuggire. Esplorare la città oggi significa fare un viaggio nel tempo, immergendosi direttamente nelle atmosfere labirintiche e surreali dei suoi libri. Ecco sei luoghi imperdibili che vale la pena visitare! 1. LA CASA NATALE. La casa natale di Franz Kafka si trova in Piazza Kafka 3 ( Nám?stí Franze Kafky 3 ), nel cuore della Città Vecchia ( Staré M?sto ) e accanto alla Chiesa di San Nicola. La casa dove lo scrittore nacque il 3 Luglio 1883 andò quasi completamente distrutta in un incendio, per essere successivamente ricostruita nel 1904. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - PASSEGGIATA LETTERARIA: alla ricerca di Kafka per le vie di Praga

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