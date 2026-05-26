Passeggiata guidata tra colline prati e boschi sulla Dorsale della Prea Fita a Montorio

Notizia in breve

Domenica 31 maggio 2026, alle 9:30, partirà dal parcheggio del castello di Montorio un’escursione guidata lungo la Dorsale della Prea Fita. Il percorso attraversa colline, prati e boschi, e si concentrerà sul riconoscimento di piante spontanee, officinali e commestibili. L’iniziativa è organizzata dal Comitato Fossi Montorio ODV e prevede una passeggiata naturalistica con guida.