Passeggiata guidata tra colline prati e boschi sulla Dorsale della Prea Fita a Montorio
Domenica 31 maggio 2026, alle 9:30, partirà dal parcheggio del castello di Montorio un’escursione guidata lungo la Dorsale della Prea Fita. Il percorso attraversa colline, prati e boschi, e si concentrerà sul riconoscimento di piante spontanee, officinali e commestibili. L’iniziativa è organizzata dal Comitato Fossi Montorio ODV e prevede una passeggiata naturalistica con guida.
Domenica 31 maggio 2026 con partenza alle ore 9:30 dal parcheggio del Castello di Montorio, il Comitato Fossi Montorio ODV organizza un’escursione naturalistica dedicata al riconoscimento delle piante spontanee, officinali e commestibili lungo la dorsale della Prea Fita. Guardare la natura con. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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