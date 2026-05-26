Passeggiata guidata tra colline prati e boschi sulla Dorsale della Prea Fita a Montorio

Da veronasera.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domenica 31 maggio 2026, alle 9:30, partirà dal parcheggio del castello di Montorio un’escursione guidata lungo la Dorsale della Prea Fita. Il percorso attraversa colline, prati e boschi, e si concentrerà sul riconoscimento di piante spontanee, officinali e commestibili. L’iniziativa è organizzata dal Comitato Fossi Montorio ODV e prevede una passeggiata naturalistica con guida.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Domenica 31 maggio 2026 con partenza alle ore 9:30 dal parcheggio del Castello di Montorio, il Comitato Fossi Montorio ODV organizza un’escursione naturalistica dedicata al riconoscimento delle piante spontanee, officinali e commestibili lungo la dorsale della Prea Fita. Guardare la natura con. 🔗 Leggi su Veronasera.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ernest Hemingway A Farewell to Arms | Complete Edition | For Sleep – Complete Audiobook & Review

Video Ernest Hemingway A Farewell to Arms | Complete Edition | For Sleep – Complete Audiobook & Review

Notizie e thread social correlati

FAI storia e ambiente: la dorsale Preafita di MontorioLa Delegazione FAI di Verona organizza un percorso lungo la dorsale Preafita di Montorio, un itinerario che unisce storia e ambiente.

Pasquetta Etna sud: passeggiata tra colate, rifugi e boschiDurante la giornata di Pasquetta, un percorso di trekking si svolge sull’Etna sud, a circa 1300 metri di altitudine.

Si parla di: Passeggiata guidata tra le colline della Val Squaranto; Programma lavori su marciapiedi e strade 2026 in Circoscrizione 8^.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web