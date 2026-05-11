FAI storia e ambiente | la dorsale Preafita di Montorio

La Delegazione FAI di Verona organizza un percorso lungo la dorsale Preafita di Montorio, un itinerario che unisce storia e ambiente. Durante la passeggiata si potranno ammirare il castello di Montorio, il forte John e il Piloton. A supportare l’escursione ci saranno anche i membri del Comitato Fossi di Montorio, che accompagneranno i partecipanti lungo il tragitto.

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