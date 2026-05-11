FAI storia e ambiente | la dorsale Preafita di Montorio
La Delegazione FAI di Verona organizza un percorso lungo la dorsale Preafita di Montorio, un itinerario che unisce storia e ambiente. Durante la passeggiata si potranno ammirare il castello di Montorio, il forte John e il Piloton. A supportare l’escursione ci saranno anche i membri del Comitato Fossi di Montorio, che accompagneranno i partecipanti lungo il tragitto.
La Delegazione FAI di Verona vi invita alla scoperta del percorso ambientale-storico della strada Preafita, passeggiata lungo la quale si vedrà il castello di Montorio, il forte John ed il Piloton ad accompagnarci ci saranno gli amici del Comitato Fossi di Montorio.L'incontro si terrà al.🔗 Leggi su Veronasera.it
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