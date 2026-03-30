Durante la giornata di Pasquetta, un percorso di trekking si svolge sull’Etna sud, a circa 1300 metri di altitudine. Il giro attraversa boschi silenziosi, alcune antiche colate laviche e rifugi immersi nel verde. L’escursione è di facile percorrenza e permette di ammirare il paesaggio naturale dell’area.

Trekking facile sull' Etna a Pasquetta, a quota 1300 metri, tra boschi silenziosi, antiche colate laviche e rifugi immersi nel verde. Un trekking panoramico e adatto a tutti, pensato per chi ha voglia di stare all’aria aperta e condividere una giornata diversa dal solito. Cammineremo senza fretta, con il tempo di osservare, raccontare e goderci ogni scorcio. Un percorso facile, tra natura e vulcano. Il percorso si sviluppa su un sentiero in leggera salita, immerso tra pioppi e pini neri, con aperture panoramiche sulla costa ionica e sul paesaggio vulcanico. Lungo il cammino incontreremo: - antiche colate laviche; - scorci panoramici... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Pasquetta Etna sud: passeggiata tra colate, rifugi e boschi

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