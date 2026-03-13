All’Ospedale della donna e del bambino torna l' open day di Ostetricia | porte aperte ai futuri genitori

All’Ospedale della donna e del bambino si svolge nuovamente l’Open day di Ostetricia, un evento aperto ai futuri genitori che desiderano conoscere meglio i servizi offerti. Dopo le edizioni passate, che hanno attirato più di 600 partecipanti tra future mamme e familiari, l’ospedale invita i cittadini a visitare le strutture e a confrontarsi con il personale specializzato. L’iniziativa si ripete dopo il successo delle precedenti edizioni.

Dopo le oltre 600 presenze registrate tra fine 2025 e inizio 2026, nuova giornata dedicata alle coppie in attesa: incontri informativi con le ostetriche e visita al reparto Dopo il successo delle edizioni precedenti, che tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 hanno registrato oltre 600 presenze tra future mamme e familiari, torna l’Open day in Ostetricia dedicato ai futuri genitori. Il nuovo appuntamento è in programma per sabato 14 marzo 2026 all’Ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento, con una mattinata pensata per offrire informazioni, confronto diretto con le ostetriche e la possibilità di conoscere da vicino gli spazi del reparto. 🔗 Leggi su Veronasera.it

