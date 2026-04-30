Sono stati introdotti corsi prematrimoniali rivolti a coppie che si preparano a sposarsi o a formalizzare un’unione civile. Il Comune ha deciso di offrire incontri condotti da esperti e professionisti del settore per accompagnare i futuri partner nel percorso di preparazione alla vita insieme. L’iniziativa mira a fornire strumenti e informazioni utili per affrontare le sfide quotidiane e le questioni pratiche legate alla convivenza e alle unioni ufficiali.

Corsi prematrimoniali per nozze e unioni civili. Cernusco scegli di accompagnare le coppie in un percorso dentro la realtà della vita condivisa. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con l’ Ordine degli Avvocati di Milano e si inserisce nel lavoro dello sportello di orientamento legale già attivo in città. A guidare gli incontri saranno avvocati volontari ed esperti, chiamati ad affrontare con i promessi sposi non solo gli aspetti giuridici della convivenza, ma anche quelli economici e di relazione che spesso incidono sul lungo periodo. Una piccola ma grande rivoluzione: fino ad oggi, i percorsi di preparazione alle nozze si sono svolti esclusivamente in ambito religioso, senza una formazione laica specifica.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nozze e unioni civili, arrivano i corsi. Legali ed esperti per i futuri sposi

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