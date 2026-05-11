Differenziata in centro ecco come e quando si parte | le critiche di Sola M5s e scoppia il caso isole condominiali
A partire dal 25 maggio, verrà avviata la rimozione dei cassonetti nelle tre aree centrali della città dove il servizio di raccolta differenziata porta a porta non è ancora operativo. La decisione ha suscitato critiche da parte di alcuni rappresentanti politici, portando alla nascita del caso relativo alle isole condominiali. La fase di transizione coinvolgerà specifiche zone del centro cittadino, con l'obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti urbani.
Dal 25 maggio inizierà la rimozione dei cassonetti nelle tre zone centrali della città dove non è stato ancora attivato il servizio di raccolta porta a porta. Porta a porta che resterà identico a quello che si fa nel resto di Pescara, nella cosiddetta zona C2, mentre sarà completamente o.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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