Differenziata cambia il calendario | parte la raccolta separata del vetro

Da giovedì 23 aprile, la raccolta differenziata subirà una modifica: il vetro non verrà più raccolto insieme agli altri materiali, ma sarà separato e gestito con un servizio dedicato. Questa novità riguarda l’intero sistema di raccolta e comporterà un cambiamento nelle modalità di conferimento da parte dei cittadini. L’aggiornamento si inserisce nell’ambito delle iniziative di miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti.

Da domani, giovedì 23 aprile, cambia la raccolta differenziata con l’introduzione del servizio dedicato al vetro che non sarà più conferito insieme al multimateriale ma raccolto separatamente. Lo comunicano il sindaco Fabio Termine e l’assessore alla gestione dei rifiuti Salvino Patti.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Raccolta del vetro e dei metalli sospesa: ecco come e quando cambia la raccolta differenziata Differenziata, sospesa la raccolta di plastica e vetro per la chiusura degli impiantiL’Iseda informa la cittadinanza che il servizio di raccolta della plastica e del vetro previsto per domani, venerdì 6 marzo, non sarà effettuato... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Colle degli Ometti e Quarto Alta: dal 20 aprile cambia il calendario della raccolta porta a porta; Raccolta differenziata: variazione calendario dal 20/04 al 26/04; Pisticci: Cosa cambia con il nuovo servizio di raccolta differenziata; Rifiuti, a Minturno cambia la raccolta differenziata. In consegna i nuovi kit. Differenziata a Palermo, tocca a un'altra zona: cambia la raccolta per 7.800 famiglieIl porta a porta avanza in un altro quartiere di Palermo. Un cambiamento che riguarderà 20 mila residenti e 400 attività commerciali: ecco da quando e le strade ... balarm.it Palermo, il 29 maggio via alla raccolta differenziata nel quartiere NoceIn tutto saranno coinvolti circa 20mila residenti (7.851 famiglie) e 357 utenze commerciali ... msn.com Oltre 500 gli studenti, provenienti da 27 classi in Liguria, Lombardia e Valle d’Aosta, hanno partecipato alle iniziative dedicate alla raccolta differenziata e al riciclo della carta promosse da Aprica nell’ambito della Paper Week, la settimana nazionale organizza - facebook.com facebook