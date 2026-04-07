Sul Gargano arriva la nave oceanografica Gaia Blu del Cnr

Una nave oceanografica del Cnr è arrivata sul Gargano per una spedizione scientifica. La Gaia Blu, coinvolta nella missione Chart-25, si trova nella zona dal 10 aprile e resterà fino al 30 maggio. Durante questo periodo, la nave condurrà studi e analisi nelle acque della provincia di Foggia, concentrandosi su indagini geofisiche e geotecniche.

La spedizione Chart-25 della nave oceanografica Gaia Blu arriva sul Gargano. Tra il 10 aprile e il 30 maggio effettuerà indagini geofisiche e geotecniche nelle acque della provincia di Foggia. Lo si evince da un’ordinanza della Capitaneria di Porto di Manfredonia che indica alle unità navali di mantenersi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 0,5 miglia nautiche dalla Gaia Blu. Gaia Blu è la principale nave da ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche. La nave, dotata dei più sofisticati strumenti di rilievo batimetrico, è in grado di rilevare con una precisione senza precedenti la morfologia dei fondali. Lunga 84 metri per oltre 2,000 tonnellate di stazza, è un vero e proprio gioiello tecnologico, ricevuto in donazione dallo Schmidt Ocean Institute. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Taglio del nastro per “Quirinale”, la nuova nave oceanografica effettua rilievi fino a 10.000 metri di profonditàUna protagonista tutta italiana delle attività di ricerca tra i ghiacci dei mari nordici. Varo tecnico per la nuova nave oceanografica della Marina MilitareIl 26 gennaio, presso il cantiere navale Fincantieri di Riva Trigoso, è avvenuta la cerimonia di varo tecnico della “Quirinale”, la nuova Nave... Temi più discussi: Emergenza-urgenza sul Gargano: più soldi ai medici che sceglieranno di lavorare in estate; GAL Pesca Gargano Mare: pubblicati gli avvisi per la selezione del Direttore e del Responsabile Amministrativo-Finanziario - PN FEAMPA 2021-2027; LA SFIDA TORNA SUL GARGANO: ARRIVA IL 3° GAMBETTO DEL GARGANO; FIOCCHI DI NEVE ANCHE SUL GARGANO. RODI GARGANICO Rodi Garganico: domenica 5 aprile arriva Marea Fest – La Pasqua del GarganoL’evento promosso da Viva Yachtclub e Vibes Gargano dedicato a valorizzare il territorio attraverso musica, intrattenimento e gastronomia ... statoquotidiano.it Xylella sul Gargano, Gatta (FdI): Bene il commissario nazionale, serve superare le storture attualiSul fronte dell’emergenza Xylella in Puglia arriva il sostegno di Fratelli d’Italia alla proposta di nominare un commissario nazionale. A ... immediato.net Una villa in costruzione realizzata su un costone di roccia affacciato sul mare nel parco nazionale del Gargano, in un'area di particolare pregio caratterizzata dalla presenza di molteplici vincoli ambientali e idrogeologici, è stata sequestrata da militari del nucle - facebook.com facebook Parco del Gargano, sequestrata una villa sul mare in aerea vincolata: sarebbe diventata struttura ricettiva x.com