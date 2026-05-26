Il 20 febbraio 2021, un giovane di 25 anni è stato accusato di aver spinto un parroco durante un episodio avvenuto nella canonica di Alfonsine. L'imputato è stato sottoposto a processo e, alla fine, è stato assolto. La vicenda si è svolta nel contesto di tensioni tra i due, che avevano portato a un confronto fisico. Nessun'altra persona è stata coinvolta e non sono state emesse condanne o misure cautelari.

Non proprio idilliaci i rapporti con quel parroco. Tanto che il 20 febbraio 2021 erano volati gli stracci in canonica ad Alfonsine. Da una parte don Luigi Gatti. E dall’altra un gruppo di giovani i quali, in un crescendo di tensioni, erano giunti ad affrontare il sacerdote tra spinte e accese rimostranze fino a metterlo praticamente al muro. Una vicenda che per sei ragazzi era stata affidata al vaglio della giustizia secolare. In tre avevano scelto di risarcire con mille euro a testa per smarcarsi dal procedimento (giustizia riparatoria). La sorte di un minorenne era stata scandagliata dall’apposito tribunale bolognese. Un 27enne di Lugo era stato condannato a febbraio per violenza privata a due mesi di reclusione e a pagare 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parroco preso a spinte, assolto 25enne

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