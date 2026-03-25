Movida e divieti ignorati | doppio binario in tribunale | 25enne assolto

Un procedimento giudiziario riguarda un giovane di 25 anni accusato di aver violato i divieti previsti dal Daspo urbano nel comune di Marcianise. La vicenda si inserisce in un contesto di controlli sulla movida e sul rispetto delle restrizioni imposte. Il procedimento è ancora in corso e si sta valutando la posizione dell’imputato davanti al giudice.

Arriva a processo la vicenda legata alla violazione dei provvedimenti di Daspo urbano nel territorio di Marcianise. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha emesso un decreto di citazione a giudizio nei confronti di due giovani, accusati di aver disatteso le prescrizioni imposte dall’autorità. Il provvedimento porta la firma del sostituto procuratore Carmen D’Onofrio e riguarda il procedimento che vede sotto accusa Fabio Junior Buanno, classe 2001, e Salvatore Piccolo, classe 2003. Secondo quanto riportato nell’atto della Procura, entrambi gli imputati sarebbero stati destinatari di specifici provvedimenti D. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Movida e divieti ignorati: doppio binario in tribunale: 25enne assolto Articoli correlati I camion nel mirino: "Ignorati e niente multe per i divieti di transito"Niente multe ai mezzi pesanti che ogni giorno ignorano i divieti di transito su viale della Repubblica, viale Roma, via Marina Vecchia e via... Capodanno con i botti, divieti ignorati: fuochi in tutta la città allo scoccare della mezzanotteBatterie di fuochi e petardi, come già accaduto a Natale non sono mancati, nonostante la consueta ordinanza del Comune che vietava l'utilizzo di... Tutto quello che riguarda Movida e divieti ignorati doppio... Allarme alcol alla movida: Divieti inutili se si aprono i distributori automaticiC’è una rivendita di birre in bottiglia nel cuore della movida di Marina di Carrara, il quadrilatero composto da viale Colombo, via Genova, via Venezia e via Rinchiosa. E nonostante il divieto del ... lanazione.it Caserta, Fiaccola Olimpica e movida natalizia: scattano i divietiSono due i nuovi provvedimenti di modifica della viabilità disposte dal comando della Polizia municipale per questa sera e per il giorno di Santo Stefano. Su impulso del tavolo per l'ordine pubblico e ... ilmattino.it