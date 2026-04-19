Violazione del foglio di via | assolto un 25enne

Il tribunale di Sciacca ha deciso di assolvere un giovane di 25 anni di Montallegro dall’accusa di aver violato il foglio di via obbligatorio che gli impediva di tornare a Ribera. La vicenda riguarda un presunto ritorno nel comune di provenienza, che è stato contestato nell’ambito di un procedimento legale. La sentenza è stata comunicata di recente, ponendo fine al procedimento giudiziario.

Il tribunale di Sciacca ha assolto un venticinquenne di Montallegro dall'accusa di aver violato il foglio di via obbligatorio che gli vietava di tornare a Ribera. Il giudice Paolo Gabriele Bono ha stabilito che l'imputato non ha commesso il fatto.Il giovane era stato trovato a Ribera il 10.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Resistenza alla polizia e violazione del foglio di via: denunciato 25enne Frosinone e Cassino, controlli Polfer: due denunciati per violazione del foglio di viaEntrambi sono risultati inadempienti al foglio di via obbligatorio, misura di prevenzione personale di natura amministrativa emessa dal Questore. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Confisca e prescrizione: nessuna violazione della presunzione di innocenza; Migliaia di autori chiedono una parte del risarcimento per la violazione del copyright di Anthropic; Denunciato in stazione per violazione del foglio di via dopo una lite con aggressione; Elena Buscemi (Pd): Remigration? Solo xenofobia e violazioni della Costituzione. Rimini. Follia di un 33enne in questura. Tenta di strangolare un agenteRimini. Dovrà rispondere delle accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, rifiuto di fornire le proprie generalità e ... corriereromagna.it Controlli della Polizia a Frosinone: due denunciati per violazione del Foglio di ViaProseguono i servizi di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato a Frosinone, con un’intensificazione delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei reati. Nel corso de ... tunews24.it Il festival organizzato da Russia Today sulla propaganda russa che si è svolto al cinema Nosadella di Bologna è illegale. Non si tratta di libera manifestazione del pensiero, ma di una violazione del regolamento europeo che prevede misure restrittive nei confr x.com Un postino...col Rolex: condannato per furto e ripetuta violazione del segreto postale un uomo del canton Zurigo. - facebook.com facebook