Parroccini incassa il ballottaggio e guarda ai delusi del centrodestra | Serve dialogo

Da viterbotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Claudio Parroccini ha vinto il ballottaggio e si prepara a sfidare l’attuale sindaco nel secondo turno del 7 e 8 giugno. Con questa vittoria, si garantisce la possibilità di diventare il nuovo primo cittadino. Parroccini ha dichiarato che è necessario avviare un dialogo con i delusi del centrodestra. La vittoria si è concretizzata con il voto degli elettori che hanno scelto lui come rappresentante nel confronto finale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Claudio Parroccini è ufficialmente lo sfidante che contenderà a Danilo Corazza la fascia tricolore nel decisivo secondo turno del 7 e 8 giugno. L'outsider della coalizione moderata ha strappato il 26,16% di preferenze generali. La scommessa politica di Forza Italia, Lega e Udc, che avevano deciso. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Civita Castellana: la Lega rompe il centrodestra e punta su ParrocciniA Civita Castellana, il centrodestra si divide ufficialmente in due schieramenti diversi in vista delle prossime elezioni comunali.

Elezioni Civita Castellana, Giampieri: "Parroccini fa naufragare il centrodestra. Sua decisione frutto dell'ambizione"Le elezioni a Civita Castellana si sono aperte con una nuova alleanza tra Forza Italia, Lega e Udc che sostiene il vicesindaco uscente, Claudio...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web