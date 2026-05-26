Parroccini incassa il ballottaggio e guarda ai delusi del centrodestra | Serve dialogo

Notizia in breve

Claudio Parroccini ha vinto il ballottaggio e si prepara a sfidare l’attuale sindaco nel secondo turno del 7 e 8 giugno. Con questa vittoria, si garantisce la possibilità di diventare il nuovo primo cittadino. Parroccini ha dichiarato che è necessario avviare un dialogo con i delusi del centrodestra. La vittoria si è concretizzata con il voto degli elettori che hanno scelto lui come rappresentante nel confronto finale.