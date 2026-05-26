Parma per il futuro di Cuesta incontro entro il weekend con la dirigenza

Non sono previsti incontri straordinari o decisioni improvvise riguardo al futuro di Carlos Cuesta. La dirigenza del Parma ha confermato che non ci sono incontri urgenti programmati con il tecnico spagnolo e che le discussioni sulla sua posizione continueranno secondo i piani stabiliti. La situazione rimane invariata rispetto alle comunicazioni precedenti, senza variazioni improvvise o decisioni anticipate.

Nessun incontro straordinario né accelerazioni improvvise sul futuro di Carlos Cuesta. Fonti vicine al club hanno voluto fare chiarezza sulla situazione legata al tecnico spagnolo e ai colloqui con la dirigenza del Parma.Secondo quanto trapela, un incontro tra le parti si è già svolto nel fine. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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