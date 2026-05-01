Ultima giornata e aria di festa al "Bellandi": arriva la capolista Grosseto, già promossa da tempo in "C". Come il Ghiviborgo, salvo con due turni d’anticipo, ha ben poco da chiedere al torneo, se non mettere in mostra qualche ragazzo interessante. In accordo fra le due società, si gioca domani, alle ore 15.30 ed è atteso un buon pubblico, soprattutto da parte maremmana. Per la corazzata di Paolo Indiani è l’atto conclusivo di una stagione trionfale, per, poi, proiettarsi in un palcoscenico ben più consono al blasone dei "torelli", quello della "C". I colchoneros, reduci dall’indolore sconfitta di Montevarchi, vogliono chiudere bene davanti ai propri sostenitori, con il tecnico pronto a far ruotare gli effettivi a disposizione, magari dando spazio ai giovani meno impiegati durante l’anno.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie "D» - Girone "E»: anticipo alle 15,30. Trainer: per il futuro risalgono le quote di Cannarsa, in settimana l’incontro decisivo con la dirigenza. Ghiviborgo, festa con il Grosseto domani al "Bellandi»

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