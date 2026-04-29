Sanità liste d’attesa in calo | l’81% delle visite è nei tempi

Recentemente sono stati diffusi i dati sulle liste d’attesa nel settore sanitario, che mostrano come l’81% delle visite specialistiche venga effettuato entro i tempi stabiliti. Questa percentuale indica un miglioramento rispetto al passato e riguarda tutte le regioni del paese. Le statistiche si riferiscono alle prestazioni richieste dai cittadini e monitorano il rispetto delle scadenze previste dalle procedure. La comunicazione è stata fatta dal ministro della salute in una conferenza stampa.

? Cosa sapere Schillaci: l'81% delle prestazioni specialistiche avviene entro i tempi previsti dalle liste d'attesa.. Il piano ministeriale punta a uniformare i servizi tra le diverse zone del Paese.. Schillaci dichiara oggi a Unomattina che l’81% delle prestazioni specialistiche viene erogata rispettando i tempi previsti, segnando un miglioramento rispetto all’anno precedente nonostante le criticità residue che colpiscono il 20% delle urgenze. Il Ministro della Salute ha presentato un quadro aggiornato sulla gestione delle liste d’attesa, puntando su una sanità capace di ridurre le disparità tra chi vive in diverse zone del Paese o possiede redditi differenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità, liste d’attesa in calo: l’81% delle visite è nei tempi Notizie correlate Leggi anche: Liste d'attesa nella sanità, Magi (Sumai): ""Non si abbattono riducendo i tempi delle visite" Sanità, Vignali (FI) denuncia: "A Ferrara gravi criticità nei tempi delle liste d'attesa". I dati“La situazione delle liste d’attesa a Ferrara è molto critica con tempi per ricevere alcune delle prestazioni prenotate di svariati mesi, anche oltre... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Liste d’attesa. Schillaci: Trend invertito dopo vent’anni. Ma resta il nodo dell’appropriatezza; Liste d'attesa nella sanità, Magi (Sumai): Non si abbattono riducendo i tempi delle visite; Sanità, tra liste d’attesa, rinunce e famiglie che si indebitano. Gimbe a il Dolomiti: Il vero rischio non è il privato accreditato, ma una sanità sempre più a pagamento; Sanità pubblica, liste d’attesa e medici che mancano: un’assemblea per parlare di un tema che riguarda tutti. Liste d’attesa, Schillaci: Miglioramenti in corso ma resta un nodo sul 20% delle prestazioniIl ministro della Salute fa ilo punto sullo stato della sanità italiana, a partire dal tema delle liste d'attesa ... affaritaliani.it Liste d’attesa nelle Marche, c’è il nuovo sistema: 20mila posti in più ogni mese. Ecco comeANCONA Sanità: l’80% del bilancio gestito da Palazzo Raffaello e il problema numero uno in agenda per i cittadini. Soprattutto considerando che, negli ultimi anni, il 10% ... corriereadriatico.it Ti è mai capitato di rinunciare a una visita o aspettare mesi per una prestazione sanitaria Scrivi un commento per Fuoritg di oggi. CAOS SANITA’ Nel grande caos della sanità, tra liste d’attesa infinite e pronto soccorso al collasso, medici e infermieri restano i - facebook.com facebook I numeri falsi usati da Schlein per attaccare Meloni su Sanità e Difesa. Di @lucianocapone x.com