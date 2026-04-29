Sanità liste d’attesa in calo | l’81% delle visite è nei tempi

Da ameve.eu 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente sono stati diffusi i dati sulle liste d’attesa nel settore sanitario, che mostrano come l’81% delle visite specialistiche venga effettuato entro i tempi stabiliti. Questa percentuale indica un miglioramento rispetto al passato e riguarda tutte le regioni del paese. Le statistiche si riferiscono alle prestazioni richieste dai cittadini e monitorano il rispetto delle scadenze previste dalle procedure. La comunicazione è stata fatta dal ministro della salute in una conferenza stampa.

? Cosa sapere Schillaci: l'81% delle prestazioni specialistiche avviene entro i tempi previsti dalle liste d'attesa.. Il piano ministeriale punta a uniformare i servizi tra le diverse zone del Paese.. Schillaci dichiara oggi a Unomattina che l’81% delle prestazioni specialistiche viene erogata rispettando i tempi previsti, segnando un miglioramento rispetto all’anno precedente nonostante le criticità residue che colpiscono il 20% delle urgenze. Il Ministro della Salute ha presentato un quadro aggiornato sulla gestione delle liste d’attesa, puntando su una sanità capace di ridurre le disparità tra chi vive in diverse zone del Paese o possiede redditi differenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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