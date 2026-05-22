Parma studenti prendono a pugni e bastonate due prof davanti alla scuola e pubblicano il video sui social I sindacati | Intervenga la procura – Il video

A Parma, due insegnanti sono stati aggrediti da alcuni studenti nel parco di un istituto tecnico, con colpi di pugno e bastonate. Un video dell’episodio è stato successivamente condiviso sui social network. I sindacati hanno chiesto l’intervento della procura per chiarire quanto accaduto. L’episodio si è verificato davanti alla scuola e ha coinvolto direttamente due docenti. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sulle motivazioni o sulle conseguenze dell’aggressione.

Due professori sono stati aggrediti da alcuni studenti nel parco dell’ Itis Leonardo da Vinci di Parma. La scena è stata ripresa in un video che in queste ore sta circolando sui social. Nel filmato si vede un gruppo di ragazzi che accerchia un docente. Poco dopo interviene un secondo insegnante che minaccia di chiamare le forze dell’ordine. Ma il tentativo di mediazione non basta a fermare la violenza perché i ragazzi iniziano a prendere a calci e pugni il primo docente. Nel video si vede poi anche un altro insegnante a terra, colpito alla schiena con alcune bastonate da uno studente. Il sindacato: «Intervenga la procura». Al momento non ci sono conferme ufficiali sull’identità delle persone coinvolte, né si conoscono i motivi che hanno scatenato l’aggressione. 🔗 Leggi su Open.online

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