A Parma, circa 90 facchini sono a rischio perdita di lavoro a causa dell’automazione nei magazzini. Ascari ha richiesto un incontro con il Governo per affrontare la questione. La preoccupazione riguarda l’impatto dell’automazione sulla forza lavoro e il futuro occupazionale di queste persone. La richiesta mira a trovare soluzioni per gestire la crisi che coinvolge un settore con numerosi lavoratori. La questione ha assunto una dimensione nazionale, portando il Governo a intervenire.

? Domande chiave Come influirà l'automazione dei nuovi magazzini sul destino dei facchini?. Perché il Governo è stato chiamato a gestire questa crisi nazionale?. Quali sono le reali responsabilità della cooperativa nella gestione degli appalti?. Dove si sposteranno le attività per evitare il licenziamento dei lavoratori?.? In Breve Ministri Urso e Calderone interpellati per coordinamento con Regione Emilia-Romagna. Attività logistiche si spostano verso magazzino automatizzato di Anzola dell'Emilia. Vertenze sindacali già avvenute tra il 2022 e il 2023. Chiusura Kamila coinvolge la catena distributiva della cooperativa Coop Alleanza 3.0. Novanta facchini rischiano il licenziamento a Parma per la chiusura del magazzino Kamila, spingendo la parlamentare Stefania Ascari a chiedere un intervento immediato dei ministeri al Governo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma, 90 facchini a rischio: Ascari chiede un tavolo di crisi al Governo

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