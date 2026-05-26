Le indagini sul caso Garlasco hanno raccolto nuove testimonianze inedite, secondo quanto riferito. Le autorità continuano ad analizzare le dichiarazioni, mentre le indagini procedono senza sosta. Nel frattempo, il programma televisivo “Le Iene” ha annunciato che continuerà a seguire la vicenda, anche se la stagione televisiva sta terminando.

Le luci della stagione televisiva si stanno spegnendo, ma per “Le Iene” non è ancora tempo di saluti. Il programma di Le Iene, ideato da Davide Parenti, sceglie infatti di congedarsi dal pubblico con uno degli appuntamenti più attesi e delicati dell’anno, puntando tutto su un caso che da quasi vent’anni continua a dividere l’opinione pubblica. Non una puntata qualsiasi, ma uno degli speciali più intensi del format, capace di riaccendere interrogativi mai sopiti. >> Garlasco, la clamorosa intercettazione alla mamma di Chiara Poggi. “Allora è così”. Cosa è venuto fuori Questa sera, su Italia 1, andrà in onda “Le Iene Presentano Inside”, una versione approfondita del programma che si concentra su storie complesse e controverse. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Parliamo”. Garlasco, le indagini: nuove testimonianze inedite

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Garlasco: indagini chiuse - Storie italiane 11/05/2026

Notizie e thread social correlati

Garlasco, dubbi sulle parole della madre di Sempio: nuove testimonianzeA Garlasco, la madre di Sempio ha fornito nuove testimonianze che sollevano dubbi sulle sue parole riguardo al caso di Chiara Poggi.

Michael Jackson, il processo torna su Netflix: la docuserie con testimonianze inediteNetflix ha comunicato l’arrivo, il 3 giugno, di una nuova serie documentaristica in tre puntate dedicata a Michael Jackson.

Temi più discussi: Garlasco, parla il papà di Sempio dopo la chiusura delle indagini; L'inchiesta sull'omicidio Casagrande non sarà una seconda Garlasco. Non basta la prova scientifica; Le Iene presentano Inside - Speciale Garlasco: gli aspetti inesplorati dell'indagine, errori e testimonianze inedite, cosa vedremo; Chiamano gli indagati per aiutarli in cambio di soldi: l’intercettazione di Sempio sulla corruzione a Pavia.

Le Iene presentano Inside - Speciale Garlasco: gli aspetti inesplorati dell'indagine, errori e testimonianze inedite, cosa vedremoAppuntamento a questa sera con Le Iene presentano Inside - Speciale Garlasco, volto a ricostruire uno dei delitti più intricati, che fa ancora discutere ... libero.it

Chiuse le indagini per violenza sessuale a carico dell’ex primario di radiologia dell’ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza. Avrebbe violentato e molestato colleghe, tecniche di radiologia e infermiere di reparto per 10 anni. reddit

Garlasco, i dubbi nell'indagine su Sempio secondo Alessandro De Giuseppe e Le Iene: 7 domande senza rispostaA due giorni dallo speciale sul delitto di Garlasco, l'inviato Alessandro De Giuseppe riassume per Le Iene le 7 domande senza risposta del caso ... virgilio.it